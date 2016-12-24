Команда «бизнес-десанта» провела выездную встречу с предпринимателями в Атюрьевском районе

Льготные займы, вступление в реестр социальных предприятий и трудоустройство бывших заключенных — именно эти вопросы интересовали предпринимателей Атюрьевского района на встрече со специалистами команды «бизнес-десанта» Центра «Мой бизнес» РМ, который работает в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Большинство предприятий района «заточено» под агропромышленный комплекс. Выращивание зерновых, картофеля, производство хлеба и мяса стоят во главе производств муниципалитета. Образовательные кейсы содержат полезную информацию для каждой категории граждан. Например, Олеся Барсукова традиционно рассказывает о доступных для молодых предпринимателей мерах государственной поддержки и бесплатных услугах ЦМБ. Одной их таких услуг, которая подходит владельцам личных подсобных хозяйств становится «Сертификация продовольственных товаров». Она ориентирована на производителей мясных полуфабрикатов, рыбы, яиц, молока и других видов продукции.

Валентина Зиняева довела до слушателей информацию по льготным займам. К примеру, сейчас можно оформить микрозаем по выгодным ставкам: от 1% до 8,5 % годовых.

Кроме того, на встрече речь шла о Системе быстрых платежей как об альтернативе привычному эквайрингу, которым пользуются владельцы торговых точек. Представитель Отделения-НБ Республика Мордовия Екатерина Сидорова рассказала о том, насколько использование СБП быстро, удобно и выгодно для предпринимателей. Были озвучены шаги подключения к СБП и возможные сценарии приема оплаты.

Затем специалист Центра инноваций социальной сферы Нина Савелькаева, рассказала предпринимателям о том, как можно получить статус социального предприятия и какие от этого плюсы. К примеру, трудоустройство инвалидов, бывших заключенных, вынужденных переселенцев, пенсионеров или многодетных родителей станет основанием для вхождения в реестр социальных предприятий, а это, в свою очередь, хорошее подспорье для получения грантовой поддержки.

Финалом выездного мероприятия стала «Генерация бизнес-идей» - интерактив с подрастающим поколением. Олеся Барсукова и Валентина Зиняева познакомили подростков с бизнес-терминами и рассказали, как грамотно составить бизнес-план. Ребята предложили свою бизнес-идею, которая на их взгляд может приносить неплохую прибыль, а именно кафе для молодежи. Бизнес-тренеры в свою очередь, рассказали о том, как воплотить этот замысел в жизнь, сделать рентабельным и успешным в будущем.

Такие встречи помогают формировать у жителей муниципалитетов правильный взгляд на ведение предпринимательской деятельности, учат грамотно подходить к ведению бизнеса, рассказывают о государственных мерах поддержки малого и среднего предпринимательства.