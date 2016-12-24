В Мордовии пьяный парень за рулем иномарки учинил ДТП на «встречке»

По информации Госавтоинспекции республики, 13 августа в Ковылкинском районе в 09 часов 10 минут на автодороге «Рузаевка - Ковылкино - Торбеево» 23-летний водитель автомашины «Фольксваген Джетта», находясь в состоянии алкогольного опьянения, в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен» решил-таки обогнать попутный транспорт. Иномарка выскочила на полосу встречного движения и столкнулась с автомашиной «Ауди А6» под управлением 39-летней женщины.

В результате ДТП водители обоих автомашин, а также 25-летняя пассажирка «Джетты» с различными травмами были доставлены в Ковылкинсую ЦРБ. У водителя автомашины «Фольксваген Джетта» установлено алкогольное опьянение (0,428 мг/л), в отношении него составлен административный материал за управление транспортным средством «под градусом». Водитель автомашины «Ауди А6» трезва.