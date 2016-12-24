Житель Краснослободского района спас двух детей от гибели на воде

Вечером 8 августа в Краснослободском районе на берегу реки Мокша собрались местные жители. Взрослые и дети купались в реке. При этом, по информации МЧС по РМ, в месте купания было ступенчатое дно и в некоторых местах подводным течением вымыты ямы. В одну из них и попали двое детей 10-11 лет.

Житель Краснослободска Роман Филин услышал крик о помощи и не раздумывая бросился в воду. Он поднырнул под детей, вытолкнув их с глубины и помог выбраться из воды.

В настоящее время в Главном управлении МЧС России по Республике Мордовия решается вопрос о поощрении Романа Михайловича за спасение детей.

Отметим, что по сведениям спасателей, в Мордовии в этом году произошло 13 случаев гибели на воде.

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия напоминает всем жителям и гостям региона о необходимости соблюдения правил поведения у воды: не заплывайте за буйки, внимательно следите за детьми и не оставляйте их без присмотра, если они не умеют плавать, надевайте спасательные жилеты, круги, а также воздержитесь от употребления спиртных напитков у водоема!