В Саранске пенсионерка отдала мошенникам деньги от проданной квартиры

По информации МВД по РМ, 10 августа в дежурную часть полиции Саранска обратилась 72-летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что в конце июня посредством мессенджера ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. Он сообщил, что ее квартира в результате махинации продана агентством недвижимости. Для того чтобы вернуть жилье и найти мошенников, жительнице города требовалось выставить жилплощадь на продажу в этом же агентстве.

По указанию «офицера» пенсионерка обратилась к риелторам, которые оценили ее недвижимость в 2,5 миллиона рублей. Квартиру осмотрели несколько потенциальных покупателей, но их все не устраивала цена. В конечном итоге, жилплощадь ушла за 2 миллиона 460 тысяч рублей, из которых 98 тысяч составило вознаграждение за работу посредника.

После совершенной сделки пенсионерке позвонил все тот же «сотрудник спецслужбы» и пояснил, что полученные от продажи квартиры деньги необходимо разделить по 100 тысяч рублей и перевести через банкомат на определенные реквизиты. О происходящем узнала невестка пожилой женщины, которая запретила ей перечислять деньги.

Но аферисты не желали упускать добычу. Они уговорили жительницу Саранска отдать деньги курьеру, который подъедет к ней домой. При этом, пенсионерку успокаивали заверениями, что деньги ей непременно вернут после проведения комплекса оперативных мероприятий и поимки мошенников.

10 августа ночью домой к пожилой женщине приехал неизвестный, которому она передала более 2 миллионов 360 тысяч рублей. После многочисленных попыток дозвониться мнимому сотруднику ФСБ женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в правоохранительные органы.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление подозреваемых в совершении преступления.