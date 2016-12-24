В Мордовии 15-летний водитель мопеда погиб в ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, 10 августа в дорожно-транспортном происшествии погиб 15-летний подросток.



Как сообщается, в Чамзинском районе в 21 час 05 минут на автодороге сообщением «Атяшево – Дубенки» не имеющий прав 15-летний юноша, управляя личным мопедом марки «Венто CM48Q», не обеспечил безопасный скоростной режим, проявил невнимательность и совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении прицепом мотоблока марки «ТСР-900РН».

Мотоблоком управлял 36-летний водитель, в последующем скрывшийся с места ДТП. Приняты меры к его розыску.

В результате полученных в ДТП повреждений юный водитель мопеда скончался в Комсомольской ЦРБ. На данном участке автодороги инспекторы выявили недостаток транспортного-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети – отсутствие стационарного освещения.

Как отмечают в Управлении ГИБДД МВД по РМ, за 7 месяцев этого года на территории Мордовии зарегистрировано 27 ДТП с участием водителей двухколесных транспортных средств. В них 4 человека погибли и 30 получили ранения. Нередко участниками мотоаварий становятся подростки, управляющие данным видом техники, которые выезжают на дороги, игнорируя ПДД и не имея навыков управления такими транспортными средствами.

Госавтоинспекция Мордовии обращается к родителям с просьбой не доверять управление мототехникой детям. Помните, что для управления скутером или мопедом необходимо наличие водительского удостоверения категории «М», которое можно получить при достижении 16-летнего возраста, после обучения в автошколе и сдаче экзамена в Госавтоинспекции.

Управление транспортом без водительского удостоверения влечет наложение административного штрафа в размере от 5 000 до 15 000 рублей. За передачу управления лицу, не имеющему права управления транспортным средством, штраф составляет 30 000 рублей.