Бывший сотрудник УФСИН по РМ признан виновным в разглашении гостайны

ФСБ России по Республике Мордовия совместно с оперативниками регионального ФСИН выявлена и пресечена противоправная деятельность подполковника внутренней службы пенитенциарной системы, причастного к разглашению государственной тайны.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фигурант сообщил одному из осужденных исправительного учреждения сведения, относящиеся к государственной тайне с грифом «секретно».

Следственным отделом УФСБ в отношении бывшего сотрудника регионального управления ФСИН расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение государственной тайны).

Решением Верховного суда Республики Мордовия бывший сотрудник исправительного учреждения признан виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителей власти на 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.