26-летний парень попался в Мордовии с партией гашиша

Оперативники УНК регионального МВД задержали 26-жителя Ромодановского района за покушение на незаконный сбыт наркотических средств.

Автомобиль молодого человека был остановлен полицейскими на 20 километре автодороги «Саранск-Ульяновск». При досмотре «Лады Гранта» оперативники обнаружили гашиш массой более 62 граммов, электронные весы, пустые свертки и отвертку, с помощью которой «закладчик» оборудовал в земле тайники с запрещенным веществом.

По словам парня, партию наркотического средства весом около 150 граммов он приобрел на территории соседнего региона. Он уже успел сделать порядка 50 закладок с гашишем. Остальную часть наркотика оставил на хранение в машине своего отца, где его и обнаружили полицейские.

В отношении ранее судимого за совершение аналогичного преступления фигуранта возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.