На территории ВДНХ начинается подготовка к проведению Международной выставки-форума «Россия»

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Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
4 ноября 2023 года на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) откроется Международная выставка-форум «Россия». Мероприятие учреждено Указом Президента Российской Федерации.
В проведении Выставки будет задействовано около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ общей площадью свыше 250 тыс. кв. метров.
Дополнительно на территории ВДНХ будут возведены временные павильоны Международной выставки-форума «Россия», строительство которых уже началось. Они расположатся перед Аркой Главного входа, на Главной и Центральной аллеях, в Северном сквере, на Октябрьской площади и возле зоны цветочного партера.
Свои экспозиции здесь представят все субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, корпорации, представители зарубежных стран и общественные организации.
Экспозиция Мордовии отразит этнокультурное многообразие региона, а также достижения в науке, промышленности, социальной сфере. Концепция экспозиции будет выстроена в контексте славных имен уроженцев республики - Федора Ушакова, Патриарха Никона, Степана Эрьзи, Федота Сычкова, Михаила Девятаева. Главная задача – рассказать о регионе так, чтобы посетителям выставки обязательно захотелось приехать в Мордовию.
День Мордовии на международной выставке «Россия» на ВДНХ запланирован на 30 ноября.
Экспозиции участников будут расположены в местах, исторически предназначенных для демонстрации главных достижений страны, что полностью соответствует концепции Выставки.
Среди павильонов ВДНХ, задействованных в Международной выставке форуме «Россия»: Центр «Космонавтика и авиация», Музей славянской письменности «Слово», Робостанция, Биологический музей им. К.А. Тимирязева, Центр современных биотехнологий Музей БИОТЕХ, Павильон «Россия – моя история», Музей кино, Павильон «Умный город», Центр национальных конных традиций, Дом культуры и другие.
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