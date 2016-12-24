В Рузаевке суд обязал управляющие организации привести детские площадки в надлежащее состояние

Рузаевская межрайонная прокуратура в мае 2023 года провела проверку безопасности детских игровых площадок и выявила многочисленные нарушения.

По данным надзорного ведомства, на территории Рузаевки управляющими организациями контроль за техническим состоянием игровых площадок надлежащим образом не осуществлялся, не проводилось регулярное обслуживание в целях поддержания безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий детских игровых площадок.

Так, на детских площадках отсутствуют бачки для мусора, скамейки, песок в песочницах, сидения у качелей. Покрытия игровых площадок имеют неровности, выявлены факты плохого крепления качелей. Также на площадках ограждения и малые архитектурные формы растеряли всю краску.

С целью устранения выявленных нарушений межрайонная прокуратура в суд направила исковые заявления. Суд согласился с позицией прокуратуры и обязал управляющие организации принять меры к устранению нарушений при содержании детских площадок.

Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры.