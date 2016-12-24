Мордовия - в числе регионов-лидеров по догазификации

По данным Единого оператора газификации, Мордовия входит в число регионов-лидеров по догазификации в стране. Количество принятых от жителей республики заявок на догазификацию составляет 4728 штук. Свыше 4500 из них переведены в договоры, 4298 - исполнены. При этом техническая возможность подключения к газовым сетям создана для жителей 4510 домовладений.

Стоит отметить, что в целом по стране от жителей регионов принято более 1 млн заявок на догазификацию.

«Наш целевой ориентир на конец текущего года остается неизменным – 1 млн исполненных договор на догазификацию. Видим активность людей в части подачи заявок, и я вновь хочу подчеркнуть: если заявка принята, то она будет оформлена в договор, по которому возникнут обязательства. Мы их, безусловно, выполним. Будущий абонент обязательно получит доступ к сетевому газу - экологически чистому и экономически выгодному ресурсу. Важно, что догазификация теперь является бессрочной, а значит количество и заявок, и договоров, и новых потребителей газа будет только расти», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации, ЕОГ) Сергей Густов.