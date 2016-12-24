Президент России отметил труд двух жителей Мордовии

Распоряжением Президента Российской Федерации от 9 августа 2023 года за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена преподаватель химии и биологии Саранского политехнического техникума Галина Ивановна Денисова.

Она работает в системе профессионального образования республики с 1992 года. Коллеги отзываются о ней, как о творческом, креативно мыслящем педагоге, обладающим высокими профессиональными и нравственными качествами.

«Богатый педагогический опыт Галины Ивановны позволяет ей на высоком профессиональном уровне оказывать эффективную помощь молодым специалистам. Она умеет вдохновить, замотивировать студентов, помогая им сформировать веру в достижение целей. Кроме того, Галина Ивановна ведет и разнообразную внеурочную деятельность по преподаваемым дисциплинам. Большое внимание уделяет научно-исследовательской и проектной деятельности студентов. Многие их работы отмечены грамотами и дипломами в межрегиональных и республиканских конкурсах», - отметили в Саранском политехническом техникуме.

Также за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента Российской Федерации объявлена Олегу Александровичу Аринину – мастеру Муниципального унитарного предприятия Ардатовского муниципального района «ЖКХ «Ардатовское».

«В сфере ЖКХ тружусь более 20 лет. Я совсем не публичный человек, поэтому особенно ценно, что мой труд заметили и поощрили на столь высоком уровне. Признаюсь, после такой новости появилось еще больше сил и работать стало намного приятнее», - сказал Олег Аринин.