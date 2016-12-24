В Саранске пешеход попал под колеса авто и был оштрафован

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Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
Как сообщает Госавтоинспекция республики, 9 августа в 21 час 50 минут на ул. Косарева в Саранске 37-летний водитель автомашины «ЛИФАН» совершил наезд на 28-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате ДТП пострадавшего на скорой доставили в больницу, откуда после оказания медицинской помощи отпустили домой. Водитель трезв (0,000 мг/л).
В отношении пешехода составлен административный материал за нарушение ПДД, повлекшее создание помех в движении транспортным средствам.
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Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
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