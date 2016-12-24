В Мордовии утонул еще один нетрезвый «пловец»

По информации Следственного комитета по РМ, в Мордовии устанавливаются обстоятельства очередной гибели жители региона на водоеме во время купания.

Следователями проводится процессуальная проверка по факту гибели 39-летнего жителя Атяшевского района. По предварительным данным, 8 августа 2023 года в состоянии алкогольного опьянения мужчина утонул во время «заплыва» в пруду, расположенном рядом с селом Тетюши.

Проведенные в этот день поисковые мероприятия не принесли результата, тело погибшего на следующий день обнаружили на поверхности водоема местные жители.