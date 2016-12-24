В Мордовии утонул еще один нетрезвый «пловец»

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По информации Следственного комитета по РМ, в Мордовии устанавливаются обстоятельства очередной гибели жители региона на водоеме во время купания.
Следователями проводится процессуальная проверка по факту гибели 39-летнего жителя Атяшевского района. По предварительным данным, 8 августа 2023 года в состоянии алкогольного опьянения мужчина утонул во время «заплыва» в пруду, расположенном рядом с селом Тетюши.
Проведенные в этот день поисковые мероприятия не принесли результата, тело погибшего на следующий день обнаружили на поверхности водоема местные жители.
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Героический уроженец Дубенского района Давид Малыйкин приехал на малую родину с семьей
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