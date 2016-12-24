Товары из Мордовии ждут в Китае, Турции, Индии и других странах мира

В Мордовии реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», который направлен на увеличение в два раза экспорта несырьевых неэнергетических товаров, рост доли экспорта в валовом внутреннем продукте страны, а также увеличения товарооборота между Россией и государствами - членами Евразийского экономического союза.

По информации Минсельхозпрода РМ, для поддержки российских компаний за рубежом созданы центры поддержки экспорта в 7 странах. Это Германия, Китай, Вьетнам, Турция, Узбекистан, Сингапур, Индия.

В рамках нацпроекта мерами поддержки охвачено 12 тысяч компаний страны, среди которых сельхозтоваропроизводители Мордовии. Воспользоваться поддержкой государства и начать торговать с заграницей можно «в один клик» на платформе госуслуг «Мой экспорт» для экспортеров. Цифровая площадка «Мой экспорт» - самый короткий путь к рынкам мира.