В Мордовии 14-летняя девочка угодила в больницу с отравлением коньяком

Как сообщает МВД по РМ, вечером 8 августа в дежурную часть полиции по Рузаевскому району поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение 14-летней девочки, которая в гостях у подруги решила испробовать коньяк.

Как установили инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, за несколько дней до этого несовершеннолетние приобрели в неустановленном месте алкогольный напиток объемом 0,1 литра. Вечером компания девочек собралась дома у одной из них, родители в это время отсутствовали. Выпив спиртное, школьница почувствовала себя плохо. Ее подружки сообщили о произошедшем маме, которая по прибытии вызвала скорую помощь.

Пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Как отмечается, в настоящий момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Инспекторами ПДН проводится проверка по данному факту. Устанавливается лицо, осуществившее продажу спиртных напитков подросткам. Семья на учете в органах внутренних дел не состоит и является благополучной.