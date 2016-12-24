Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод

Глава Мордовии Артём Здунов 9 августа приехал на Саранский приборостроительный завод, чтобы осмотреть действующие площадки, а также новую производственную линию с числовым программным управлением.

Генеральный директор предприятия Игорь Егоров рассказал, что завод в два раза увеличил объемы выпуска продукции по отношению к прошлому году. Это стало возможным благодаря модернизации производства и приобретению нового оборудования. Общий объем инвестиций с начала года составил более 400 миллионов рублей, создано 60 рабочих мест, еще 80 мест будет создано в дальнейшем. Увеличению производственных мощностей и обновлению технической базы предприятия в значительной мере посодействовал Фонд развития промышленности Республики Мордовия, выдавший в этом году заводу льготный займ в сумме 100 млн. рублей.

В рамках модернизации производства был создан новый участок станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Сейчас на линии 30 новых станков с ЧПУ, 23 из них полностью введены в эксплуатацию и работают круглосуточно. В результате значительно повысилась не только производительность завода, но и расширилась номенклатура выполняемых работ. Предприятие - участник регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» нацпроекта «Производительность труда».

Главе Мордовии рассказали, что на заводе функционирует самый большой в Мордовии парк автоматов продольного точения. 19 единиц оборудования этого типа позволяют выполнять практически все виды механической обработки изделий с особой точностью.

В ближайшей перспективе планируется глубокая модернизация гальванического участка.

Уже начавшаяся реконструкция корпуса №2 с увеличением производственных площадей в полтора раза позволит существенно нарастить объемы производства продукции. Это особенно важно для реализации совместных проектов приборостроительного завода и крупнейших российских корпораций.

Артём Здунов подчеркнул, что основная цель всего комплекса мероприятий по модернизации производства - импортозамещение в наиболее чувствительных областях промышленности и выполнение государственного оборонного заказа.

«Вижу, что не только производственные планы выполняются - растет и заработная плата: с 36 до 51 тысячи рублей средний показатель, это неплохая тенденция роста, - отметил Глава Мордовии. - Потому что есть заказы, закупили новое оборудование, в том числе по программам Фонда развития промышленности. За год предприятие очень неплохо продвинулось».

Кроме того, Артём Здунов осмотрел комплекс «Деловой квартал «Метрум», в котором сейчас более 50 резидентов. Комплекс создан на площадях законсервированного производственного корпуса приборостроительного завода, резиденты представляют собой три основных кластера: информационные технологии и телекоммуникации, креативная индустрия и индустрия красоты, детский спорт и реабилитация детей с особенностями развития.

«Большая потребность существовала в Саранске в таком центре, а сейчас уже резиденты подтягивают друг друга. Я посмотрел, очень комфортно они уживаются. Здесь очень интересно, развивайтесь дальше», - сказал Артём Здунов. И отметил, что важно сделать центр более узнаваемым - обновить входную группу, привлечь резидентов к продвижению креативного пространства.