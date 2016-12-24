Житель Кочкурово лишился более миллиона рублей в настойчивом стремлении выполнить указания аферистов

По информации МВД по РМ, 47-летний житель Кочкуровского района стал жертвой мошенников, которые оказались столь убедительны, что заставили мужчину преодолеть защитные меры банка при выводе средств.

В полиции мужчина рассказал знакомую историю. 7 августа ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка и сообщил о подозрительных операциях по его счету. Для предотвращения несанкционированных действий незнакомец посоветовал установить определенное мобильное приложение. Как выяснится в последующем, это была программа удаленного управления смартфоном.

Злоумышленники через мобильный банк оформили на потерпевшего кредит в размере более 1 миллиона рублей. Однако в связи с подозрительной операцией банковская карта заявителя была заблокирована.

Но аферисты и не думали отпускать жертву с миром, и посоветовали мужчине лично отправиться в финансовое учреждение, чтобы разблокировать счет. При этом они предупредили, чтобы он в случае расспросов сотрудников банка, сообщил им, что оформляет кредит на покупку машины. Ведомый как кукла на ниточках житель Мордовии выполнил все указания. В результате неизвестные похитили у него 1 миллион 159 тысяч рублей.

МВД по РМ настоятельно рекомендует гражданам не устанавливать на свой смартфон никакие приложения по просьбе неизвестных, даже если эти программы находятся на официальных интернет-ресурсах.