Огаревцы - в числе лучших молодых медийщиков страны

6 августа завершился первый модуль обучения потока «Молодые медиапрофессионалы». Проект собрал почти 80 талантливых медийщиков из 36 регионов России. Среди них четыре представителя МГУ им. Н.П. Огарева – студенты Николай Герасимов, Анна Суина, Светлана Белова и выпускница Виктория Булутова.

Участники потока «Молодые медиапрофессионалы» – студенты старших курсов или выпускники медиафакультетов и медиашкол, сотрудники вузовских и молодежных медиацентров, молодые блогеры, SMM-специалисты, контент-мейкеры, сотрудники СМИ, продакшнов, медиаагентств в возрасте от 18 до 25 лет.

«Наши студенты уже в молодом возрасте показывают достойные результаты в медиасфере. Мы имеем хорошую базу медиаспециалистов, в нашем вузе функционируют четыре студенческих СМИ и работает региональный молодежный медиацентр при Минобрнауки России. Уверен, что полученные знания огаревцы с успехом будут использовать для их развития», – отметил ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

В течение четырехмодульного обучения медиаспециалисты увидят изнутри, как развивается медиаиндустрия, получат возможность проработать идеи для медиапроектов, собрать команду для них и получить ресурсную поддержку для реализации и познакомиться с уникальными предложениями от работодателей.

«Молодые медиапрофессионалы» я точно могу назвать событием года. Самое ценное – это искренность и уникальность информации, которую ты нигде не услышишь. К концу обучения я с уверенностью скажу: «Этот мир мне абсолютно понятен», – прокомментировал Николай Герасимов.

«Мастерская новых медиа – это возможность завести интересные знакомства, а также увидеть лидеров российского медиапространства и задать им свои вопросы. Я до сих пор под большим впечатлением от происходящего», – поделилась впечатлениями Светлана Белова.

Программа «Молодые медиапрофессионалы» разбита на три мастерских. Участники первой работают над развитием каналов в Telegram под руководством медиатехнолога Кристины Потупчик. Во второй медиаспециалисты узнают все о создании контента, который цепляет аудиторию вместе с редакционным директором издательского дома «Ньюс медиа» Арам Габрелянов. Третья направлена на формирование креативные концепции продвижения, изучение блогерства и работу с инфлюенсерами при участии департамента по работе с инфлюенсерами VК.

«Очень рада, что попала на данный поток! После мастерской Габрелянова мы не будем прежними. Расширяем свое сознание, прокачиваем скиллы. Контент, который я создаю, выйдет на новый уровень», – рассказала Анна Суина.