В Мордовии введено ограничение на посещение лесов

По информации Минлесхоза РМ, в республике установлен 3, местами 4 класс пожарной опасности.



«В связи с установившейся жаркой и сухой погодой, а также высокой пожарной опасностью в лесах региона Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия был издан приказ, об ограничении пребывания граждан в лесах, а также на въезд транспортных средств на территории земель лесного фонда в границах Республики Мордовия.



Ограничение будет действовать во всех лесничествах республики в период с 10 по 18 августа 2023 года включительно».



Жителям Мордовии напоминают, что в регионе действует особый противопожарный режим. Сотрудники лесничеств продолжают ежедневное патрулирование лесов.

За несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф в соответствии со статьей 8.32 КоАП РФ:

- на граждан в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей;



- на должностных лиц - от 60 тысяч до 90 тысяч рублей;



- на юридических лиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.



При обнаружении лесных пожаров население просят немедленно информировать круглосуточную Региональную диспетчерскую службу по телефону: 8(8342) 23-41-50, Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112 или на прямую телефонную линию лесной охраны Рослесхоза 8-800-100-94-00.