В Рузаевке пьяный товарищ на чужом авто разбил несколько машин на парковке

В Рузаевке возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения.

5 августа об угоне автомобиля в полицию сообщил владелец «КИА РИО». Как установили сотрудники полиции, незадолго до произошедшего угонщик распивал спиртные напитки в гостях у знакомого. Когда спиртное закончилось, мужчина решил отправиться в магазин за новой порцией, при этом он попросил у хозяина жилища ключи от домофона. Тот передал ему связку, на которой также находился ключ от автомашины.

«Гонец» решил не упускать возможность добраться до супермаркета на автомобиле приятеля. Но проехать он успел только несколько метров, не справился с управлением и столкнулся с другими автомобилями на парковке.

Услышав шум, на улицу выбежали владельцы машин и вызвали инспекторов ДПС. Помимо уголовного дела, на злоумышленника был составлен административный протокол за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами с наказанием в виде административного ареста сроком на 10 суток.