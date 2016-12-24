В Мордовии 59-летняя женщина пострадала от наезда собственной иномарки

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 8 августа в Лямбирском районе 59-летняя женщина получила «автомобильные» травмы из-за своей забывчивости.

В 10.00 напротив дома № 62 по улице Новоселов в селе Берсеневка 59-летняя водитель автомашины «Опель Mерива» не обеспечила постановку принадлежащего ей транспортного средства на ручной тормоз. Вследствие этого иномарка при самопроизвольном движении совершила наезд на владелицу.

В результате пострадавшая с различными травмами была госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу №4. Отмечается, что женщина была в трезвом состоянии.

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