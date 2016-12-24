В Саранске пройдет первый окружной форум добровольцев

С 10 по 13 августа в Мордовии пройдет окружной форум добровольцев, который объединит 400 организаторов и руководителей проектов в сфере волонтерства из Уральского и Приволжского федеральных округов.

В программе форума примут участие Глава Республики Мордовия Артём Здунов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов, руководитель направления Росмолодежь.Добро Дарья Жукова, ректор Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко, а также руководители организаций, занимающиеся волонтерской деятельностью.

Участниками станут представители крупных всероссийских организаций, региональных министерств и ведомств, деятельность которых связана с развитием добровольчества, а также органов власти по молодежной политике, реализующих региональный проект «Социальная активность» и полуфиналисты Международной Премии #МЫВМЕСТЕ.

«Предстоящие окружные форумы добровольцев станут важным шагом на пути развития всего волонтерского движения и будут содействовать укреплению взаимодействия между молодыми людьми, стремящимися к позитивным переменам в обществе. Рады предоставить организаторам волонтерской деятельности и авторам проектов со всей страны возможность встретиться, обменяться опытом и энергией, объединиться для достижения общей цели. Вместе мы сможем преодолеть любые вызовы, внести свой вклад в развитие регионов нашей страны и помочь тем, кто в этом нуждается», — рассказала руководитель направления Росмолодёжь.Добро Дарья Жукова.

Основная программа включает в себя деловую, полезную и культурную программы. Важной особенностью, которых является получение практических навыков и проработка вопросов развития добровольчества.

Для представителей Республики Мордовия будет организованна «Региональная программа», в рамках которой они смогут продумать способы развития региона или округа, инструменты и технологии работы по организации деятельности в сфере добровольчества, проведении федеральных мероприятий.

Полуфиналисты Международной Премии #МЫВМЕСТЕ пройдут образовательный и деловой блоки, направленные на решение проблем конкретных регионов, освещение актуальной повестки и работу над улучшением своих проектов. Также во время окружных форумов пройдут полуфиналы Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Для тренеров Всемирного Фестиваля Молодёжи пройдёт один из этапов подготовки главного события Молодежной политики 2024 года.

На площадке проведения форума представители клуба «28 петель» Саранска расскажут участникам о том, из чего и как правильно их изготавливать. У каждого участника будет возможность помочь клубу здесь и сейчас, связав вещь для недоношенных детей, которые впоследствии будут безвозмездно переданы в детскую региональную клиническую больницу, а также переняв опыт и расширив практику в своих городах.

Также на форуме будут организованы «Ярмарка Добра» и акция «Добрые письма», на которых все желающие смогут поблагодарить волонтёров и участников специальной военной операции, а также за символические пожертвования приобрести памятные сувениры, сделанные руками детей Донбасса. В рамках «Ярмарки добра» пройдёт продажа картина, нарисованных участниками форума на арт-терапии в блоке полезной программы.

В рамках акции «Корзина добра» участники окружного форума добровольцев ПФО и УФО смогут привезти шерстяные нитки, которые будут переданы клубу для вязания вещей, а совместно с волонтерским центром «Мордовия – Z» и МРО ВОД «Волонтёры Победы» волонтёры сплетут маскировочные сети.

Участники форума смогут помочь региональному приюту для безнадзорных животных: уберутся на территории, окажут посильную помощь волонтёрам приюта, поделятся практиками работы приютов. Также для ребят будет организовано посещение конного клуба «Импульс». Данный блок полезной программы позволит добровольцам оказать помощь в благоустройстве территории конного клуба, а также предоставит возможность взаимодействия с детьми с ОВЗ, которые проходят иппотерапию – особую форму лечебной физкультуры, направленную на реабилитацию ребенка-инвалида посредством лечебной верховой езды на лошади.

Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Республики Мордовия также присоединится к организации полезной программы форума. Участники форума совместно с участниками Движения создадут арт на бетонном блоке, расположенном на территории Санатория «Саранский», тематика рисунка –#МЫВМЕСТЕ.ДЕТИ

Блок полезной программы форума включит в себя мастер-класс от сотрудников Спортивного клуба «Terentich Team» на тему «Как взаимодействовать с детьми с нарушением зрения/слуха», реставрацию мурала «Волонтёры» – наследия ЧМ по футболу 2018 и стен в районе набережной р. Инсар.

Помимо этого, участников форума ждет культурная программа, в рамках которой для них будет организована пешая экскурсия по достопримечательностям Саранска.

Для тех, кто не сможет присоединиться к форуму очно, с 27 июля проходит онлайн-формат «2 недели до окружных». Он подразумевает серию лекций и постов, которые помогут всем желающим включиться в волонтерскую деятельность и получить советы, которые помогут в работе добровольцев. Подключиться к трансляции можно в официальных группах Росмолодёжь.Добро во ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

В этом году пять окружных форумов добровольцев пройдут в пяти регионах России. На площадках в Республике Мордовия, Рязанской и Мурманской областях, Ставропольском и Хабаровском краях впервые соберутся 1500 участников из 89 регионов России, чтобы узнать новые полезные практики и возможности для реализации добровольческих проектов.

Организатором форумов выступает направление Росмолодежь.Добро Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).