В Мордовии наградили победителей Чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту

8 августа в Саранске прошла торжественная церемония закрытия XII Чемпионата мира среди юношей и юниоров и VIII Чемпионата мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту.

Победителем XII Чемпионата мира среди юношей и юниоров стала команда Российской Федерации, на втором месте – Беларусь, бронза – у Казахстана. Команда Словацкой Республики награждена Кубком Дружбы.

Лучшей на VIII Чемпионате мира среди девушек и юниорок в общекомандном зачете признана команда Республики Беларусь, серебро – у россиянок, на третьем месте – команда Казахстана.

От имени Главы Мордовии Артёма Здунова победителей и участников приветствовал Председатель регионального Правительства Дмитрий Поздняков.

«Сегодня мы завершаем программу международных соревнований по пожарно-спасательному спорту, которые собрали на гостеприимной мордовской земле представителей команд из России, республик Беларусь, Казахстан и Словакия. С нами добрые друзья из Таджикистана и Катара. Мы благодарим всех вас, что нашли возможность здесь собраться. Пожарно-спасательный спорт – это спорт мужественных людей, вы представители той профессии, которая защищает нас. Благодарим Международную спортивную федерацию пожарных и спасателей и федеральное Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, которые доверили нам проведение этих соревнований. Друзья, Мордовия всегда ждет вас для участия в мероприятиях и для того, чтобы познакомиться с нашей республикой», – отметил Дмитрий Поздняков.

Премьер-министр поздравил с днем рождения начальника Главного управления МЧС России по Мордовии Сергея Репина.

«Пожарно-спасательный спорт – это спорт во имя спасения человеческих жизней, в нем присутствуют скорость легкоатлета, сила штангиста и ловкость гимнаста. На этом чемпионате был установлен ряд рекордов, значит, мы идем вперед, мы движемся!» – подчеркнул директор исполкома Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Калинин.

Генеральный директор гражданской обороны Катара, генерал-майор Хамад Осман Аль-Дехайми выразил благодарность Мордовии, Международной спортивной федерации пожарных и спасателей, всем организаторам, судьям за проведенные соревнования: «Я провел здесь несколько великолепных дней, я увидел этот прекрасный город. Спасибо вам за гостеприимство».