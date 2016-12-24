На территории Мордовии зарегистрировано 5 случаев отравлений грибами

По информации Роспотребнадзора по РМ, на данный период времени на территории республики зарегистрировано 5 случаев отравлений грибами - все они не имели летальных исходов. Как отмечается, причиной отравлений явились съедобные и условно съедобные грибы (подберезовики, подосиновики, грузди).

По данным ведомства, пик отравлений грибами в регионах России приходится на конец лета - начало осени. Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме еще нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей в возрасте до 14 лет.

Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия напоминает, что отравиться грибами могут не только дети, но и взрослые. Чтобы избежать неприятных последствий, важно соблюдать меры предосторожности. Чаще всего пищевые отравления грибами связаны с недостатком информации о грибах: люди собирают незнакомые или ложные грибы в местах, где они накапливают соли тяжелых металлов, ядохимикаты – около дорог, в городских парках. Токсичным может быть и съедобный гриб в засушливый период года или после того, как место сбора грибов было обработано пестицидами или ядохимикатами для борьбы с насекомыми и вредителями.

Специалисты напоминают, что при появлении первых признаков отравления грибами следует срочно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.