Из Мордовии отправлен гуманитарный груз землякам-военнослужащим

Репортер

Мордовия продолжает поддерживать земляков, вставших на защиту Родины. Очередной гуманитарный груз отправлен для военнослужащих из нашей республики, которые проходят боевое слаживание в Подмосковье. Региональное отделение Российского фонда мира, благодаря поддержке жителей региона, закупило необходимое оборудование, а волонтеры передали маскировочные сети. Приобретено то, что пригодится бойцам на передовой.

«Наши парни выбрали службу по контракту. Ребята, вами гордится вся республика. Будем поддерживать во всем. Храни вас Бог», – сказал Глава Мордовии Артём Здунов.

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