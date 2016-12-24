Из Мордовии отправлен гуманитарный груз землякам-военнослужащим

Мордовия продолжает поддерживать земляков, вставших на защиту Родины. Очередной гуманитарный груз отправлен для военнослужащих из нашей республики, которые проходят боевое слаживание в Подмосковье. Региональное отделение Российского фонда мира, благодаря поддержке жителей региона, закупило необходимое оборудование, а волонтеры передали маскировочные сети. Приобретено то, что пригодится бойцам на передовой.

«Наши парни выбрали службу по контракту. Ребята, вами гордится вся республика. Будем поддерживать во всем. Храни вас Бог», – сказал Глава Мордовии Артём Здунов.