В Мордовии две пенсионерки передали курьерам телефонных мошенников 400 тысяч рублей

Следственным отделом МВД в Ковылкинском районе возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества в отношении 74-х и 91-летней местных жительниц.

С разницей в несколько часов пожилым женщинам на мобильный телефон позвонили родственницы и сообщили, что пострадали в ДТП. Для возмещения затрат на лечение потерпевших требовалось передать денежные средства неизвестному, который приехал домой к заявительницам.

В результате женщины передали криминальному «курьеру» 100 тысяч и 300 тысяч рублей.

В настоящий момент осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленный на розыск лиц, причастных к совершению преступления.