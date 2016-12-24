В Мордовии две пенсионерки передали курьерам телефонных мошенников 400 тысяч рублей

Прямой эфир
Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
Следственным отделом МВД в Ковылкинском районе возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества в отношении 74-х и 91-летней местных жительниц.
С разницей в несколько часов пожилым женщинам на мобильный телефон позвонили родственницы и сообщили, что пострадали в ДТП. Для возмещения затрат на лечение потерпевших требовалось передать денежные средства неизвестному, который приехал домой к заявительницам.
В результате женщины передали криминальному «курьеру» 100 тысяч и 300 тысяч рублей.
В настоящий момент осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленный на розыск лиц, причастных к совершению преступления.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
Александр Куренков оценил состояние пожарно-спасательной инфраструктуры в Республике Мордовия
Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
Героический уроженец Дубенского района Давид Малыйкин приехал на малую родину с семьей