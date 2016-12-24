В Мордовии коронавирусом заболевает строго один человек за день

По данным федерального портала стопкоронавирус.рф, в Мордовии за минувшую неделю коронавирусной инфекцией заболели семь человек. Ровно такое же число пациентов были выписаны с выздоровлением.

При этом, по информации регионального Роспотребнадзора, вирус поражал жителей республики с завидной методичностью - по одному человеку за сутки.

Также за неделю с ковидом в Мордовии не госпитализировали ни одного человека. А случаев летального исхода от заболевания «короной» у нас не фиксировалось уже длительное время.