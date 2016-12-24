В Рузаевке 51-летний водитель мопеда получил травмы в результате микро-ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, 7 августа в 18:00 напротив дома № 25 по ул. Гагарина в Рузаевке 59-летний водитель автомашины «Рено Меган», по предварительным данным, при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с мопедом «Атлант» под управлением 51-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель мопеда с различными травмами доставлялся в Рузаевскую ЦРБ, где ему была оказана медицинская помощь. Водители автомашин трезвы.

В отношении пострадавшего товарища на мопеде был составлен административный материал за управление транспортным средством без прав.