В Мордовии серийный похититель кабеля обронил военный билет в ходе полицейской погони

В Мордовии полицейские задержали 47-летнего товарища без определенного места жительства, подозреваемого в серии краж проводов и кабеля, принадлежащих провайдеру цифровых услуг.

По информации МВД по РМ, первое сообщение о преступлении поступило в полицию в июне этого года. По словам инженера сервисного центра, неизвестный похитил кабель общей длиной 140 метров из проложенного канала у дома на улице 40-летия Победы в Рузаевке. Сумма причиненного ущерба составила 8 тысяч рублей.

Спустя неделю поступило сообщение об аналогичном преступлении. В этом случае злоумышленник совершил хищение 180 метров телефонного кабеля с опор линии связи.

На протяжении последующих нескольких дней правоохранительные органы зафиксировали еще 19 подобных хищений. Общая сумма ущерба составила свыше 70 тысяч рублей.

В ходе проводимых мероприятий личность подозреваемого была установлена прямо в момент очередной срезки кабеля. При этом, убегая от полицейских 47-летний мужчина обронил военный билет.

В настоящий момент установлена причастность задержанного к 21 факту хищений, совершенных на территории Рузаевки и Саранска. По словам злоумышленника, провода он рубил топором, после чего сдавал в пункт приема металла.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.