МГУ им. Н.П. Огарева и НАН Беларуси повышают урожайность вместе

Представители аграрного института МГУ им. Н. П. Огарева в рамках стратегической сессии «Россия – Беларусь. Образование. Наука. Трансфер технологий», организованной НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» – АНО «Институт регионального развития», совместно с коллегами из НАН Беларуси начали вести сотрудничество в сфере разработки и внедрения современных систем земледелия и агротехнологий на основе цифровизации.

В ходе переговоров были рассмотрены проекты по нескольким направлениям:

– развитию адаптивно-ландшафтной системы земледелия на основе предиктивной аналитики;

– разработке систем оперативной диагностики и прогноза состояния посевов на основе аэрофотосъемки, для раннего выявления болезней и вредителей;

– оценке эффективности биологических препаратов в условиях юга Нечерноземной зоны;

– агротехнологической оценке новых сортов льна масличного;

– разработке комплексных удобрений для возделывания с/х культур на территории Нечерноземной зоны.

Проект «Развитие адаптивно-ландшафтной системы земледелия на основе предиктивной аналитики» разрабатывается с 2022 года и направлен на решение проблемы оперативного анализа состояния сельскохозяйственных культур. Благодаря аэрофотосьемке полей сельскохозяйственных организаций с использованием БПЛА и мультиспектральной камеры. На основе анализа данных по каждому участку получают распределение вегетационных индексов посевов, предварительная оценка использования услуги позволяет увеличить урожайность на 7-15% за счет оптимизации принятия решений по корректировки технологии возделывания сельскохозяйственных растений.

«Трехдневная сессия была насыщена встречами, поездками и совещаниями. Национальная академия наук Беларуси – организация большая, которая имеет в своем составе семь отделений, в том числе отделение аграрных наук, куда включено пять научно-практический центров: по земледелию, по животноводству, по картофелеводству и плодоовощеводству, по механизации сельского хозяйства и по продовольствию. С двумя из них мы уже работаем и подписали договоры о сотрудничестве. Так, например, с Институтом льна проводим сортоиспытания семян белорусской селекции на полях нашей республики», – отметил директор аграрного института МГУ им. Н.П. Огарева Алексей Столяров.

Исследования 12 сортов льна масличного, селекции Всероссийского института масличных культур и РУП «Институт льна» (дочерней организации «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию») позволяют определить наиболее оптимальные сорта для возделывания на территории Республики Мордовия, а отработка технологий его выращивания снизить себестоимость и увеличить урожайность.

«Работы по агротехнологической оценке новых сортов льна масличного – новое направление для университета, поэтому именно оно выступило локомотивом встречи представителей аграрного института нашего вуза с коллегами из Беларуси. Благодаря положительным результатам по нему уже сейчас РУП «Институт почвоведения и агрохимии» и РУП «Институт защиты растений» выразили намерения о проведении совместных исследований (сейчас идет процедура согласования договоров), и уже в сентябре 2023 года они должны быть подписаны», – прокомментировал ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.