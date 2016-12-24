В Саранске завершилось обучение подростков «Азбуке предпринимателя»

На протяжении четырех дней они встречались с бизнес-тренерами Центра «Мой бизнес», работающего по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

Речь идет об обучающей программе «Азбука предпринимателя», в рамках которой подростки узнали о финансовой грамотности и основах ведения бизнеса. Обучение проходило на территории детского инновационного лагеря «Солнечная Мордовия», который расположен в селе Макаровка.

В этом году в лагере отдыхают и учатся более 50 подростков до 17 лет, многие из них приехали сюда не в первый раз. Основной упор в работе инновационного бизнес-лагеря организаторы сделали на подробный разбор с детьми актуальных и востребованных направлений, а именно бизнес-проектирования, робототехники, компьютерного программирования, основ предпринимательской деятельности.

С разбором последнего кейса ребятам активно помогали бизнес-тренеры Центра «Мой бизнес». Олеся Барсукова и Валентина Зиняева рассказали им о запуске и развитии стартапов, а также о бизнес-планировании.

По итогам встречи дети придумали 4 бизнес-проекта: фото-студия, хоббихорсинг, досуговый центр и услуги мастера-универсала. По окончании обучения ребятам вручили сертификаты о прохождении программы «Азбука предпринимателя».



В следующем году специалисты Центра «Мой бизнес» РМ по традиции вновь посетят бизнес-лагерь и проведут для отдыхающих новые бизнес-тренинги.