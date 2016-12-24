В Саранске полицейские поймали гаражного вора

Как сообщает МВД по РМ, в столице Мордовии заключен под стражу 32-летний подозреваемый в краже имущества из гаражей на общую сумму более 100 тысяч рублей.

30 июля в полицию обратился владелец гаража, расположенного по улице Промышленной в Саранске. По словам потерпевшего, в ночное время неизвестный путем повреждения навесного замка похитил из строения четыре зимних автомобильных колеса на литых дисках, еще три литых диска, набор ключей и велосипед. Причиненный ущерб составил порядка 30 тысяч рублей.

На следующий день в правоохранительные органы с аналогичным заявлением обратился еще один владелец гаража, расположенного в этом же кооперативе. Как рассказал мужчина, у него из строения путем спила запорного устройства были похищены стиральная машинка, два литых диска, лодка и другие вещи. Ущерб от воровского визита составил 70 тысяч рублей.

В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в преступлениях. По словам задержанного товарища, ранее судимого за совершение аналогичных краж, он решил совершить хищение чужого имущества, поскольку не имел постоянного источника дохода и сидел без денег. Замки на гаражах он спиливал ножовкой, часть похищенного сдал в пункт приема металла, велосипед подарил сыну сожительницы, а остальное имущество спрятал в кустах недалеко от места преступления.

В отношении злоумышленника была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.