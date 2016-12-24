Саранскую гимназию №20 будут ремонтировать в течение первой четверти учебного года

Об этом сообщил Глава Мордовии Артём Здунов в телеграм и в своих аккаунтах в социальных сетях.

«Уважаемые земляки, жители Саранска! На прямой линии прозвучали вопросы о школах №20 и №9. Обещал держать вас в курсе. Ещё раз «сверили часы» со строителями и социальным блоком. Подошли очень тщательно, финальное решение вынесли по итогам дополнительных экспертиз.

Специалисты дали заключение о необходимости полной замены стропильной системы в 20-й гимназии. Все работы мэру города поручено завершить до конца первой четверти.

Предложения по размещению детей в первой четверти:

В школе №4 в первую смену организовать занятия у 1-х и 11-х классов, у трех 3-х классов - во вторую.

В Саранском политехническом техникуме в первую смену разместить 5, 6, 7-е классы. 2-е и 4-е - во вторую.

В Саранском техникуме энергетики и электронной техники имени А.И. Полежаева разместить в первую смену 8-е, 9-е, 10-е классы.

Все предложения согласуем с родителями. Руководство города вместе с министерством образования и дирекцией школы проведут родительские собрания.

Уважаемые родители, понимаю, как важно водить ребенка в родную школу. Но самое главное - безопасность наших детей. Работы будем контролировать жестко, рассчитываем провести необходимый ремонт за три месяца. Все возможное для этого сделаем.

По школе №9 - невооруженным глазом видно, что фасад там в безобразном состоянии. Комплексное обследование завершится 10 августа. Окончательное решение примем на основе заключения специалистов».