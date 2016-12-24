В Мордовии под колесами грузовой фуры погибла 39-летняя женщина

Как сообщает Госавтоинспекция республики, 4 августа в Рузаевском районе в 23:00 на автодороге «Нижний Новгород - Саранск - Саратов» 48-летний водитель грузовой автомашины «VOLVO» с полуприцепом совершил наезд на 39-летнюю женщину, которая выбежала на проезжую часть дороги в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, труп направлен в морг, назначены экспертизы. Водитель фуры находился за рулем трезвым.