В Мордовии при отдыхе на реке Парца утонул 42-летний мужчина

По информации МЧС по РМ, 6 августа в 15 часов 50 минут из реки Парца между поселками Аким-Сергеевка и райцентром Зубова Поляна силами спасателей и водолазов, с участием сотрудников правоохранительных органов обнаружено и извлечено тело утонувшего мужчины 1981 года рождения.

Сигнал об исчезнувшим из поля зрения пловце поступил на пульт дежурного от его приятеля, с которым они вместе отдыхали у реки. Звонок раздался еще 5 августа. Мужчина рассказал, что его знакомый пошел купаться и длительное время не показывается на поверхности воды.

Прибывшие по вызову водолазы Республиканской аварийной службы в тот день не смогли отыскать тело мужчины. Это удалось сделать только на следующий день. Погибшим оказался ранее судимый житель Потьмы.

Как отмечается, по данному факту проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза.