Суд в Мордовии отказал в УДО осужденному за убийство 4 человек

По информации прокуратуры РМ, сиделец в 2011 году был приговорен Московским областным судом к 19 годам 1 месяцу лишения свободы за убийство четверых человек.

15 ноября 2009 года в деревне Никольское Дмитриевского района Московской области были убиты пожилые муж с женой, их 40-летний сын, а также наемный рабочий.

«В ходе осмотра указанного дома в деревне Никольское и прилегающей к нему территории установлено, что в самом доме от полученных колото-резаных ран скончались хозяин жилища, его жена и сын. В строительной бытовке, расположенной недалеко от дома, с огнестрельными ранениями в голову было обнаружено тело еще одного потерпевшего», - отмечалось в сообщении Следственного комитета.

За это преступление по горячим следам был задержан житель Щелковского района, у него изъят пистолет «Наган». Как выяснилось в ходе дознания, убийство произошло в результате ссоры в ходе совместного распития спиртных напитков.

В своем ходатайстве осужденный указывал, что он отбыл 2/3 срока наказания, за добросовестное отношение к труду и участие в воспитательных мероприятиях поощрялся администрацией исправительного учреждения 45 раз, переведен на облегченные условия отбывания наказания.

Вместе с тем, в судебном заседании установлено, что осужденный ранее допускал нарушения установленного порядка отбывания наказания, за что наказывался в дисциплинарном порядке,

Суд, с учетом обстоятельств рассматриваемого дела, личности осужденного, неоднократного нарушения им установленного порядка отбывания наказания, непринятия надлежащих мер по погашению морального и материального вреда, мнения прокурора, возражавшего против удовлетворения ходатайства, отказал в условно-досрочном освобождении осужденного.