Глава Мордовии в Ковылкине: «Ледовый дворец должен служить людям»

В Ковылкине стало еще на один спортивный объект больше - 5 августа в городе открылся Ледовый дворец. Ввод в эксплуатацию объекта, который более 10 лет был «заморожен», стал возможным при личном участии Главы Мордовии Артёма Здунова. Двухэтажное здание общей площадью почти 4 тысячи кв. метров и вместимостью на 200 зрителей станет не просто местом проведения учебно-тренировочных занятий, соревнований по хоккею с шайбой, фигурному катанию и массовому катанию на коньках жителей района, но самое главное - центром притяжения любителей спорта и здорового образа жизни. Завершающую стадию строительства провел подрядчик АО «Транс-Север». В общей сложности на строительство было затрачено более 336 млн рублей, из которых 47 млн - средства федерального бюджета и почти 290 млн - бюджета Республики Мордовия.

Осмотреть новый ледовый комплекс в Ковылкине приехал Глава Мордовии Артём Здунов. «Три года назад мы обратили внимание на долгострой, строительство которого 12 лет назад начиналось с большой помпой. Но мы все вместе справились и довели это дело до конца. И так будет с каждым объектом. Большое спасибо строителям, теперь все в наших руках: считаю, ледовый дворец должен служить постоянно и хоккеистам, и фигуристам. В Ковылкино самые красивые женщины - ответственно это заявляю, у меня мама отсюда родом! Надо заниматься фигурным катанием - самым красивым видом спорта. Предлагаю развивать этот объект, чтобы все здесь было - для людей», - сказал руководитель республики.

Глава Мордовии вручил награды тренерам и спортсменам Ковылкинского района. После чего ключ от спортивного объекта главой муниципального образования Игорем Бутяйкиным был передан юным хоккеистам города Ковылкино. От Главы Мордовии спортсмены получили подарок - хоккейный инвентарь.

Жителей города Ковылкино приветствовал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев: «Открытие объектов такого масштаба - это абсолютный праздник для всех, кто связан со спортом, любит спорт. Он открывает так много дверей для человека, открывает горизонты, облагораживает, ведь спорт - это физическая прежде всего культура».

Сразу же на ледовом корте прошел и первый хоккейный матч. Испытать удачу и проявить мастерство предстояло командам «Мордовия» и «Динамо» из города Брянска.

Символическое вбрасывание шайбы провели трёхкратный чемпион мира по хоккею, легенда спорта Виктор Шалимов и победитель межрегиональных хоккейных турниров Мирон Жутин. Хоккейная баталия собрала большое количество зрителей, а это значит, что хоккею в Ковылкине быть и трибуны новенького стадиона никогда не будут пустовать. Это даёт старт молодому и здоровому поколению, стремлению побеждать, быть лидерами!