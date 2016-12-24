Артём Здунов принял участие в праздничной Божественной Литургии

22 года назад праведный воин Феодор Ушаков был причислен Русской Православной Церковью к лику святых.



Республика почитает Ушакова как покровителя мордовской земли. И как человека великой души, который учит быть стойкими и идти к победе. Адмирал защищал и не сдавал в плен своих матросов, боролся с болезнями, побеждал врага во имя нашей великой матушки-России.



5 августа в главном храме Мордовии - кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова - прошла праздничная Божественная Литургия. В ней принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.



«Сегодня мы молимся за наших ребят и нашу Победу, за то, чтобы жизнь победила смерть. Молимся за нашу молодежь. У нас в гостях дети из Луганской и Донецкой республик, Запорожья, Херсонской области. Мы часто встречаемся и говорим о наших героях. Именно сейчас очень важно побороться за наших детей.



Мы боремся за наших женщин, защищаем их права. Хочу ещё раз сказать спасибо владыке Зиновию, нашей Общественной палате и Ивану Капитонову, Наталье Москвитиной за смелость, за то, что мы не боимся сказать нет тем, кто хочет ударить по самому дорогому - по человеческой жизни. Дай Бог, чтобы мы смогли победить в этом добром деле!» - написал в своем телеграмм-канале Глава Мордовии Артём Здунов.