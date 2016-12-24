Оперативники уголовного розыска МВД по РМ задержали криминального «курьера-гастролера»

По информации МВД по РМ, сотрудники Управления уголовного розыска совместно с оперативниками ОМВД России по Зубово-Полянскому району установили причастного к хищению денежных средств, принадлежащих двум местным жительницам.

По словам пенсионерок, 27 июля им позвонил неизвестный, который представился сотрудником прокуратуры. Незнакомец пояснил, что внучки пожилых женщин стали виновниками дорожных аварий. Чтобы они могли избежать уголовной ответственности, а также с целью возмещения затрат на лечение пострадавших требовалось передать денежные средства, а также пакет с необходимыми вещами и предметами гигиены.

Потерпевшие, следуя указаниям злоумышленников, приготовили наличность в размере 250 и 200 тысяч рублей соответственно, и отдали молодому человеку, приехавшему к ним домой. Уже после ухода «гонца» заявительницы связались с родственницами, которые сообщили, что с ними все в порядке.

В ходе проводимых мероприятий полицейские установили, что получив денежные средства, злоумышленник перечислил часть из них через банкомат, расположенный в поселке Зубова Поляна. При этом себе в качестве вознаграждения он оставил 3 процента от каждой суммы. После совершения преступления подозреваемый покинул Мордовию.

Ориентировка с приметами злоумышленника была направлена в соседние субъекты. В результате 18-летний молодой человек был задержан с поличным в Рязани в момент совершения аналогичного преступления.

По словам криминального деятеля, проживающего в Ростовской области, объявление о возможности дополнительного заработка он нашел в сети Интернет. По договоренности с куратором ему на мобильный телефон поступало указание о необходимости приезда железнодорожным транспортом в определенный регион. По прибытии ему назывался конкретный адрес, где проживали потерпевшие, у которых он должен был забрать денежные средства.

В настоящий момент в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Краснодарского края, Нижегородской, Пензенской и Рязанской областей. Предварительная сумма похищенных денежных средств составляет свыше миллиона рублей. Проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.