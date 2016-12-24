В Прокуратуре Мордовии назвали предположительного виновника ДТП с участием трех автомашин

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4 августа 2023 года примерно в 13 час 10 минут на 98 км автодороги «М-5 Урал подъезд к г. Саранск» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автотранспортных средств. Есть пострадавшие.
Для выяснения обстоятельств случившегося и координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Краснослободского района Сергей Лисин.
По предварительным данным легковой автомобиль марки «Киа Соренто» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом, в результате чего фуру «Мерседес» развернуло, перекрыв полностью проезжую часть. Также в ДТП пострадала автомашина «Киа Рио».
Как отмечается в сообщении надзорного ведомства, движение на данном участке автодороги будет восстановлено ориентировочно к 18 часам.
Прокуратурой района организовано проведение проверки в сфере безопасности дорожного движения, а рамках которой будут установлены причины и условия происшествия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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