В Прокуратуре Мордовии назвали предположительного виновника ДТП с участием трех автомашин

4 августа 2023 года примерно в 13 час 10 минут на 98 км автодороги «М-5 Урал подъезд к г. Саранск» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автотранспортных средств. Есть пострадавшие.

Для выяснения обстоятельств случившегося и координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Краснослободского района Сергей Лисин.

По предварительным данным легковой автомобиль марки «Киа Соренто» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом, в результате чего фуру «Мерседес» развернуло, перекрыв полностью проезжую часть. Также в ДТП пострадала автомашина «Киа Рио».

Как отмечается в сообщении надзорного ведомства, движение на данном участке автодороги будет восстановлено ориентировочно к 18 часам.

Прокуратурой района организовано проведение проверки в сфере безопасности дорожного движения, а рамках которой будут установлены причины и условия происшествия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.