В МГУ им. Н.П. Огарева - новый директор института архитектуры и строительства

Приказом ректора на должность исполняющей обязанности директора института архитектуры и строительства назначена д.техн.н., профессор, советник Российской академии архитектуры и строительных наук – Татьяна Низина.

Татьяна Анатольевна окончила Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева в 1990 году. В 2008 году ей была присуждена ученая степень доктора технических наук, в 2019 году – ученое звание профессора по специальности «Строительные материалы и изделия».

За заслуги в научно-педагогической деятельности и большой вклад в подготовку квалифицированных кадров в 2020 году присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Мордовия».

Татьяна Низина является создателем и руководителем научно-исследовательской лаборатории эколого-метеорологического мониторинга, строительных технологий и экспертиз ВУЗа и куратором студенческой научно-исследовательской лаборатории «Надежность».

Профессор ведет активную научную деятельность – ею издано более 550 научных и учебно-методических работ, под ее руководством и научном консультировании защитилось 7 аспирантов. За последние пять лет она являлась руководителем ВКР у 8 бакалавров и 25 магистрантов. Татьяна Низина автор девяти научных монографий, обладатель одиннадцати патентов на изобретения и разработчик шести программных комплексов для ЭВМ.

Направление научной деятельности Татьяны Низиной: долговечность, химическая и климатическая стойкость строительных материалов, изделий и конструкций; защитно-декоративные покрытия строительных конструкций на основе полимерных связующих; мелкозернистые бетоны, в том числе высокопрочные, самоуплотняющиеся; экспресс-методы анализа структуры строительных материалов; информационные технологии в строительстве.

На посту исполняющей обязанности директора института архитектуры и строительства Татьяне Низиной предстоит усилить взаимодействие с индустриальными партнерами вуза, повысить процент молодых ученых института, создать модель научного наставничества в контексте «научный руководитель аспиранта – научный наставник студента» и продолжить реализацию программ научно-производственной аспирантуры с учетом заказа предприятий реального сектора экономики.