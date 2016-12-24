В Мордовии при столкновении на трассе трех автомашин загорелся грузовик «Мерседес»

Как сообщает Госавтоинспекция республики, 4 августа в 13 часов 30 минут в Краснослободском районе на 98 км автодороги «Подъезд к г. Саранску от ФАД М5 Урал» произошло столкновение трех транспортных средств - грузовика «Мерседес», «Киа Соренто» и «Киа Рио».

В результате ДТП большегруз загорелся. По предварительным данным, два человека пострадали. На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы, движение приостановлено.

Сотрудники Госавтоинспекции организуют объездной путь по направлению «Рузаевка – Ковылкино – Торбеево», также можно свернуть с данной автодороги по направлению «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск».