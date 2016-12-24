В Саранске 17-летний «нарко-закладчик» получил три года воспитательной колонии

Несовершеннолетний житель Саранска выслушал приговор суда на незаконный сбыт гашиша. Об этом сообщает прокуратура РМ.

В судебном было заседании установлено, что в апреле 2023 года молодой человек по интернету вышел на крупного дилера и согласился «поработать» на ниве наркоторговли. Он забрал из указанного тайника гашиш и на территории гаражного кооператива в Саранске разместил три «закладки».

Для отчета парень сфотографировал на смартфон места, где были оборудованы схроны с гашишем, и отослал фото с гео-метками заказчику.

Но недалеко от места проведения криминальной операции полицейские задержали несовершеннолетнего горожанина. Наркотики из тайников были изъяты. Суд приговорил юношу к 3 годам 2 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии.