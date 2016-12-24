В Мордовии водитель иномарки погиб в ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, 3 августа в Атяшевском районе любитель скоростной езды погиб в дорожной аварии.

В 20:20 53-летний водитель автомашины «Фольксваген Поло» не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП управлявший иномаркой мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады медиков. Труп направлен в морг, назначены экспертизы.

38-летняя пассажирка автомашины с различными травмами была госпитализирована в Атяшевскую районную больницу.

Как отмечается, погибший автомобилист в этом году 18 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.