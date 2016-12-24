51-летний житель Саранска ответит в суде за убийство родного брата

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По информации Следственного комитета по РМ, в столице Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Саранска по обвинению в убийстве.
По данным следствия, рано утром 15 июня этого года в своей квартире мужчина нанес один удар ножом 49-летнему родному брату. После этого он вызвал скорую помощь, однако пострадавший скончался на месте до приезда медицинских работников.
В ходе допроса фигурант дела не отрицал свою причастность к убийству, он пояснил следователю СК, что преступление им было совершено в ходе совместного распития спиртного и возникшей из-за малозначительного повода ссоры.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Героический уроженец Дубенского района Давид Малыйкин приехал на малую родину с семьей
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