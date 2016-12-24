51-летний житель Саранска ответит в суде за убийство родного брата

По информации Следственного комитета по РМ, в столице Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Саранска по обвинению в убийстве.

По данным следствия, рано утром 15 июня этого года в своей квартире мужчина нанес один удар ножом 49-летнему родному брату. После этого он вызвал скорую помощь, однако пострадавший скончался на месте до приезда медицинских работников.

В ходе допроса фигурант дела не отрицал свою причастность к убийству, он пояснил следователю СК, что преступление им было совершено в ходе совместного распития спиртного и возникшей из-за малозначительного повода ссоры.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.