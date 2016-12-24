Присоединяйтесь к акции Движения Первых по сбору книг

Всероссийская акция «Книга другу» вызвала большой интерес

у школьников. Ребята со всей страны приносят свои книги, чтобы к началу учебного года у школьников из Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных республик не было дефицита необходимой литературы.

«Акция Движения Первых «Книга другу» позволила собрать уже более 30 тысяч книг для детей новых регионов и продолжает набирать обороты. Мы планируем также поддержать библиотеки и общеобразовательные учреждения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, чтобы обновить их книжные фонды», - отметил глава Движения Первых Григорий Гуров.

Акция продлится до 17 августа. Принять участие сможет любой желающий, для этого нужно просто выбрать книги и принести их

в пункты сбора! Это может быть художественная, общеобразовательная или специализированная детская литература на русском языке, классика и художественные произведения современных авторов, историческая и научно-популярная литература, сказки русских и зарубежных писателей, энциклопедии, справочники, прописи, раскраски. Книга должна быть в хорошем состоянии, в твердом или мягком переплете. На отдельном листе или открытке ребята смогут написать пожелание или оставить рисунок получателю.

Книги, собранные в 85 региональных отделениях Движения Первых будут переданы в новые регионы при помощи штабов #МыВместе Ассоциации волонтерских центров.

Пункты сбора в Республике Мордовия:

1. Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики Мордовия

(ул. Богдана Хмельницкого, д.26, каб. 105) – г.о.Саранск

2. Центр Молодёжной политики и туризма (ул. Маяковского, д.102, каб. 5) – Рузаевский район

3. Администрация Краснослободского района (ул. Интернациональная, д.64, каб. 106) – Краснослободский район

4. Здание администрации (ул. Новикова Прибоя, д.4) – Зубово-Полянский район

5. Ардатовская центральная районная библиотека им. Н.К. Крупской

(ул. Карла Маркса, д.160) – Ардатовский район

6. Районная библиотека (ул. Ленина, д.12) – Чамзинский район

7. Культурно-досуговый центр (ул.Ленина д.72) – Большеберезниковский район

8. Кочкуровская центральная районная библиотека (ул. Советская, д.70) – Кочкуровский район

9. Ул. Гражданская, д.17 В – Большеигнатовский район

10. Районный Дом Культуры (ул.Ленина, д.4) – Ковылкинский район