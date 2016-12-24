Присоединяйтесь к акции Движения Первых по сбору книг

В Саранске открылся Центр индийской культуры
В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
Всероссийская акция «Книга другу» вызвала большой интерес
у школьников. Ребята со всей страны приносят свои книги, чтобы к началу учебного года у школьников из Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных республик не было дефицита необходимой литературы.
«Акция Движения Первых «Книга другу» позволила собрать уже более 30 тысяч книг для детей новых регионов и продолжает набирать обороты. Мы планируем также поддержать библиотеки и общеобразовательные учреждения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, чтобы обновить их книжные фонды», - отметил глава Движения Первых Григорий Гуров.
Акция продлится до 17 августа. Принять участие сможет любой желающий, для этого нужно просто выбрать книги и принести их
в пункты сбора! Это может быть художественная, общеобразовательная или специализированная детская литература на русском языке, классика и художественные произведения современных авторов, историческая и научно-популярная литература, сказки русских и зарубежных писателей, энциклопедии, справочники, прописи, раскраски. Книга должна быть в хорошем состоянии, в твердом или мягком переплете. На отдельном листе или открытке ребята смогут написать пожелание или оставить рисунок получателю.
Книги, собранные в 85 региональных отделениях Движения Первых будут переданы в новые регионы при помощи штабов #МыВместе Ассоциации волонтерских центров.
Пункты сбора в Республике Мордовия:
1. Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики Мордовия
(ул. Богдана Хмельницкого, д.26, каб. 105) – г.о.Саранск
2. Центр Молодёжной политики и туризма (ул. Маяковского, д.102, каб. 5) – Рузаевский район
3. Администрация Краснослободского района (ул. Интернациональная, д.64, каб. 106) – Краснослободский район
4. Здание администрации (ул. Новикова Прибоя, д.4) – Зубово-Полянский район
5. Ардатовская центральная районная библиотека им. Н.К. Крупской
(ул. Карла Маркса, д.160) – Ардатовский район
6. Районная библиотека (ул. Ленина, д.12) – Чамзинский район
7. Культурно-досуговый центр (ул.Ленина д.72) – Большеберезниковский район
8. Кочкуровская центральная районная библиотека (ул. Советская, д.70) – Кочкуровский район
9. Ул. Гражданская, д.17 В – Большеигнатовский район
10. Районный Дом Культуры (ул.Ленина, д.4) – Ковылкинский район
Поделиться в соц. сетях:
В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
Александр Куренков оценил состояние пожарно-спасательной инфраструктуры в Республике Мордовия
Героический уроженец Дубенского района Давид Малыйкин приехал на малую родину с семьей
Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России