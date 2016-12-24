В Мордовии стартовал прием заявок на участие в проекте «Мама-предприниматель»

В Саранске программа пройдет с 25 по 29 сентября на базе Центра «Мой бизнес». Мама-предприниматель» – популярный и востребованный проект, который дает возможность женщинам сделать свой старт в бизнесе более комфортным, преодолеть барьеры, с которыми можно столкнуться в начале пути: нехваткой знаний о ведении бизнеса и отсутствием стартового капитала.

В этом году в программе примут участие более 1500 женщин. Помимо главного приза успешным проектам будет оказана дополнительная поддержка - бюджеты на продвижение своих товаров или услуг на рекламных поверхностях и в социальных сетях.

Цель проекта – помочь женщинам с детьми открыть свое дело. Участницы получают комплексные знания необходимые для открытия своего дела, а лучшие проекты в каждом регионе получат 100 тысяч рублей на реализацию.



Бесплатное обучение проходит в формате пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап обучения — конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница получает грант в размере 100 000 рублей. Участие в программе является бесплатным.



Зарегистрироваться для участия в проекте можно уже сейчас по ссылке https://xn--80aaapecta3abbflycnd5byo.xn--p1ai/ на сайте мамапредприниматель.рф.

Срок окончания приема заявок 13 сентября.



В программе «Мама-предприниматель» в 2023 году могут принять участие женщины с несовершеннолетними детьми или в декретном отпуске, в том числе матери, женщины-усыновители, женщины-опекуны, женщины-попечители или приемные матери, женщины, не принимавшие участие в программе «Мама-предприниматель» в этом году в других регионах, женщины, которые попадают хотя бы в одну из категорий: физлица, применяющие налог на профессиональный доход (самозанятые), индивидуальные предприниматели и ИП на НПД, владельцы доли в уставном капитале ООО или АО, независимо от финансового результата ведения такой деятельности (убыток либо прибыль), женщины, не имеющие, либо ведущие предпринимательскую деятельность менее 1 года по данным ЕГРЮЛ на дату участия в программе «Мама-предприниматель».



«Проект «Мама-предприниматель» в Мордовии реализуется впервые. Но уже сейчас мы видим огромный интерес, который к нему проявляют участники, - отмечает директор Центра «Мой бизнес» Республики Мордовия Елена Калачина. - Это активные, позитивные, целеустремленные женщины, которые готовы заниматься бизнесом и для нас это стало своего рода индикатором, который свидетельствует о необходимости создания условий и инструментов для их финансовой самореализации. На основании поданных заявок будут отобраны 35 участниц с самыми интересными бизнес-идеями. Жюри оценит актуальность идеи, экономическую и финансовую обоснованность, возможность масштабирования и вероятность реализации».

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» на базе Центров «Мой бизнес» в 63 регионах страны. Организатор: Минэкономразвития России. Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», АО «Корпорация МСП», Союз женщин России. Генеральный партнер: маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH.