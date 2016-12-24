Прокурором Темниковского района назначен Алексей Поршин

Репортер

Как сообщает прокуратура РМ, приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 28 июля 2023 года  советник юстиции Поршин Алексей Васильевич назначен на должность прокурора Темниковского района Республики Мордовия.

2 августа заместитель прокурора республики Владимир Ерофеев представил Алексея Пошина руководителям местных органов власти и правоохранительных структур.

Заместитель прокурора республики пожелал новому руководителю успехов, поручил держать на своем постоянном контроле основные направления надзорной деятельности, обеспечить слаженное взаимодействие органов правоохраны для максимально быстрого доступа граждан к механизму защиты прав.

Алексей Поршин родился в 1983 году в Мордовии. В 2004 году окончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности «юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры начал в 2008 году с должности помощника прокурора Зубово-Полянского района Республики Мордовия.

Спустя несколько месяцев был переведен на должность помощника Дубравного прокурора по надзору за соблюдением исполнения законов в исправительных учреждениях и трудился там до 2013 года.

С 2013 до 2018 года работал в отделе по надзору за исполнением федерального и регионального законодательства прокуратуры Республики Мордовия.

До назначения прокурором Темниковского района с 2018 года состоял в должности заместителя прокурора Пролетарского района г. Саранска.

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