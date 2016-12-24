В Саранске пройдет первый окружной форум добровольцев

С 10 по 13 августа в столице Мордовии пройдет окружной форум добровольцев, который объединит 300 организаторов и руководителей проектов в сфере волонтерства из Уральского и Приволжского федеральных округов.

В программе форума примут участие Глава Мордовия Артём Здунов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов, руководитель направления Росмолодежь.Добро Дарья Жукова, ректор Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко, а также руководители организаций, занимающиеся волонтерской деятельностью в регионе.

Участниками станут представители крупных российских организаций, региональных министерств и ведомств, деятельность которых связана с развитием добровольчества, а также органов власти по молодежной политике, реализующих региональный проект «Социальная активность» и полуфиналисты Международной Премии #МЫВМЕСТЕ.

«Предстоящие окружные форумы добровольцев станут важным шагом на пути развития всего волонтерского движения и будут содействовать укреплению взаимодействия между молодыми людьми, стремящимися к позитивным переменам в обществе. Рады предоставить организаторам волонтерской деятельности и авторам проектов со всей страны возможность встретиться, обменяться опытом и энергией, объединиться для достижения общей цели. Вместе мы сможем преодолеть любые вызовы, внести свой вклад в развитие регионов нашей страны и помочь тем, кто в этом нуждается», — рассказала руководитель направления Росмолодежь.Добро Дарья Жукова.

Для представителей Мордовии будет организованна «Региональная программа», в рамках которой они смогут продумать способы развития региона или округа, инструменты и технологии работы по организации деятельности в сфере добровольчества, проведении федеральных мероприятий.

Полуфиналисты Международной Премии #МЫВМЕСТЕ пройдут образовательный и деловой блоки, направленные на решение проблем конкретных регионов, освещение актуальной повестки и работу над улучшением своих проектов. Также во время окружных форумов пройдут полуфиналы Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Для тренеров Всемирного фестиваля молодежи пройдет один из этапов подготовки главного события молодежной политики 2024 года.

На площадке проведения форума представители клуба «28 петель» Саранска расскажут участникам о том, из чего и как правильно их изготавливать. У каждого участника будет возможность помочь клубу здесь и сейчас, связав вещь для недоношенных детей, которые впоследствии будут безвозмездно переданы в детскую региональную клиническую больницу, а также переняв опыт и расширив практику в своих городах.

Также на форуме будут организованы «Ярмарка Добра» и «Добрые письма», на которых все желающие смогут поблагодарить волонтеров и участников специальной военной операции, а также за символические пожертвования приобрести памятные сувениры, сделанные руками детей Донбасса. В рамках акции «Корзина добра» участники окружного форума добровольцев ПФО и УФО смогут привезти шерстяные нитки, которые будут переданы клубу для вязания вещей, а совместно с волонтерским центром «Мордовия – Z» волонтеры сплетут маскировочные сети.

Помимо этого, участников форума ждет культурная программа, в рамках которой для них будет организована пешая экскурсия по достопримечательностям Саранска.

Для тех, кто не сможет присоединиться к форуму очно, с 27 июля проходит онлайн-формат «2 недели до окружных». Он подразумевает серию лекций и постов, которые помогут всем желающим включиться в волонтерскую деятельность и получить советы, которые помогут в работе добровольцев. Подключиться к трансляции можно в официальных группах Росмолодежь.Добро во ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

В этом году пять окружных форумов добровольцев пройдут в пяти регионах России. На площадках в Республике Мордовия, Рязанской и Мурманской областях, Ставропольском и Хабаровском краях впервые соберутся 1500 участников из 89 регионов России, чтобы узнать новые полезные практики и возможности для реализации добровольческих проектов.