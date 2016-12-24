На дороге под Саранском водитель эвакуатора насмерть сбил пешехода

По информации Госавтоинспекции республики, 2 августа в 21:15 на автодороге «Восточный обход го Саранск» 45-летний водитель эвакуатора на базе «Хендай-78», двигаясь со стороны Ремзавода в сторону Пушкино, совершил наезд на 32-летнего мужчину. Пешеход переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Труп направлен в морг, назначены экспертизы. У водителя взята кровь на анализ.

Как отмечается, управлявший эвакуатором товарищ в этом году уже 15 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.